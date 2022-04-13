Эмин Амруллаев внес ясность в вопрос обеспечения детсадов

С 1 апреля Министерство образования начало заниматься вопросами снабжения и обеспечения детских садов.

С 1 апреля Министерство образования начало заниматься вопросами снабжения и обеспечения детских садов.

Как сообщает Report, об этом министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал журналистам.

По словам министра, вопросы, связанные с детскими садами, находятся на стадии диагностики: "Наша первичная задача – собрать информацию о снабжении и обеспечении детсадов, выяснить, как в них обстоят дела с обучением и питанием детей. Работы идут в замедленном темпе из-за отсутствия единой базы данных. Представители министерства посетили более 1600 детских садов в стране. У нас имеются все данные, но все же нам необходимо больше времени".