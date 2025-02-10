Эмин Амруллаев: Важно справедливое распределение инвестиций в образование

За последние десять лет показатели числа поступлений в высшие учебные заведения выросли, однако в плане качества имеются определенные проблемы.

За последние десять лет показатели числа поступлений в высшие учебные заведения выросли, однако в плане качества имеются определенные проблемы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в ходе панельной сессии на презентации ежегодного глобального отчета Всемирного банка.

По его словам, данная проблема существует в глобальном масштабе, и требует своего решения.

Министр затронул механизм подушевого финансирования, указав, что важно справедливое распределение инвестиций, выделяемых на образование. "Например, на подготовку кадров по компьютерной инженерии в лучшем случае тратится около 2 тысяч долларов в год на человека. С учетом того, что это самая высокооплачиваемая профессия во всем мире, в сравнении с другими специальностями наблюдается дисбаланс", - отметил он.