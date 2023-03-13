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В законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования

В законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования "Сегодня средние специальные учебные заведения (колледжи) не вполне воспринимаются на рынке труда. Поэтому в законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования".
Наука и образование
13 марта 2023 г. 10:49
В законопроект О высшем образовании включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования

"Сегодня средние специальные учебные заведения (колледжи) не вполне воспринимаются на рынке труда. Поэтому в законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на проходящих в Милли Меджлисе общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании".

Министр отметил, что в настоящее время люди с высшим образованием испытывают определенные трудности в поиске работы на рынке труда: "Для выпускников колледжей эта проблема еще актуальнее. Сегодня средние специальные учебные заведения (колледжи) не вполне воспринимаются на рынке труда".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Ali təhsil haqqında” qanun layihəsində kolleclərin ali təhsilin bir hissəsi kimi tanınması təşəbbüsü var”

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