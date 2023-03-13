В законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования

"Сегодня средние специальные учебные заведения (колледжи) не вполне воспринимаются на рынке труда. Поэтому в законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования".

"Сегодня средние специальные учебные заведения (колледжи) не вполне воспринимаются на рынке труда. Поэтому в законопроект "О высшем образовании" включена инициатива о признании колледжей частью высшего образования".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на проходящих в Милли Меджлисе общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании".

Министр отметил, что в настоящее время люди с высшим образованием испытывают определенные трудности в поиске работы на рынке труда: "Для выпускников колледжей эта проблема еще актуальнее. Сегодня средние специальные учебные заведения (колледжи) не вполне воспринимаются на рынке труда".