О нас

Эмин Амруллаев: В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе

Эмин Амруллаев: В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе.
Наука и образование
14 июня 2023 г. 11:51
Эмин Амруллаев: В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе

В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил во время выступления на выпускном в полной средней школе имени Гейдара Алиева в городе Нахчыван.

Министр отметил, что текущий учебный год также был особенным: "В этом году заработала школа в Зангилане, Агалы. Во многих регионах Азербайджана строительство школ подходит к концу. Со следующего учебного года заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и селе Забух. В них вновь зазвенит школьный звонок, туда вернутся ученики и учителя. Нас это очень радует".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Növbəti tədris ilində Füzuli, Şuşa, Laçın və Zabuxda məktəblərimiz fəaliyyətə başlayacaq"

Экслюзивные новости

Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
Айхан Гаджизаде: Ведется работа по определению точной даты встречи глав МИД Азербайджана и Армении
8 июня 2023 г. 16:23
Херсон погрузился под воду
ФотоХерсон погрузился под воду
8 июня 2023 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi