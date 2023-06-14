Эмин Амруллаев: В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе

В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе.

В следующем учебном году заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и Забухе.

Как сообщает местное бюро Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил во время выступления на выпускном в полной средней школе имени Гейдара Алиева в городе Нахчыван.

Министр отметил, что текущий учебный год также был особенным: "В этом году заработала школа в Зангилане, Агалы. Во многих регионах Азербайджана строительство школ подходит к концу. Со следующего учебного года заработают школы в Физули, Шуше, Лачыне и селе Забух. В них вновь зазвенит школьный звонок, туда вернутся ученики и учителя. Нас это очень радует".