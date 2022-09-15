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Министр: В школе Агалы к обучению привлечены 65 учащихся, ожидается увеличение их числа

Министр: В школе Агалы к обучению привлечены 65 учащихся, ожидается увеличение их числа “Впервые за долгое время прозвучал звонок в полной средней школе села Агалы Зангиланского района. Сегодня действительно несколько по иному проходит День знаний. Думаю, что это начало большого процесса. Этот день одновременно и вызывает гордость, и обнадеж
Наука и образование
15 сентября 2022 г. 11:12
Министр: В школе Агалы к обучению привлечены 65 учащихся, ожидается увеличение их числа

“Впервые за долгое время прозвучал звонок в полной средней школе села Агалы Зангиланского района. Сегодня действительно несколько по иному проходит День знаний. Думаю, что это начало большого процесса. Этот день одновременно и вызывает гордость, и обнадеживает”.

Как передает Report, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев, принимающий участие на мероприятии в школе Агалы в связи с началом учебного года.

Министр отметил, что в школе Агалы к обучению привлечены 65 учеников:

"Здесь будут преподавать 14 педагогов из разных регионов Азербайджана, в том числе уроженцы Агалы. Радует, что в связи с этим обратились около 800 педагогов. В ближайшие недели ожидается увеличение числа учащихся, поскольку переселение жителей продолжается. В комплексе также будет функционировать дошкольное образовательное учреждение. Уверен, что средняя школа в селе Агалы станет одной из самых передовых в системе полного среднего школьного образования”.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Ağalı məktəbində 65 şagird təhsilə cəlb olunub, sayın artması gözlənilir"

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