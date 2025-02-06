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Эмин Амруллаев: В рамках цифровизации учебного процесса школы откажутся от бумажных классных журналов

Эмин Амруллаев: В рамках цифровизации учебного процесса школы откажутся от бумажных классных журналов Начиная со следующего года учебный процесс в школах Азербайджана будет цифровизирован, в частности учебные заведения откажутся от бумажных классных журналов. 
Наука и образование
6 февраля 2025 г. 15:47
Эмин Амруллаев: В рамках цифровизации учебного процесса школы откажутся от бумажных классных журналов

Начиная со следующего года учебный процесс в школах Азербайджана будет цифровизирован, в частности учебные заведения откажутся от бумажных классных журналов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

По его словам, будет запущена специальная платформа "цифровая школа", где и будут выставляться оценки учащихся.

"Платформа разрабатывается таким образом, чтобы у каждого - ученика, родителя, учителя и директора - были свои личные кабинеты. Классные журналы также будут интегрированы в систему и родители смогут легко следить за успеваемостью детей", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Növbəti tədris ilində kağız jurnal ləğv olunacaq

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