Эмин Амруллаев: В рамках цифровизации учебного процесса школы откажутся от бумажных классных журналов

Начиная со следующего года учебный процесс в школах Азербайджана будет цифровизирован, в частности учебные заведения откажутся от бумажных классных журналов.

Начиная со следующего года учебный процесс в школах Азербайджана будет цифровизирован, в частности учебные заведения откажутся от бумажных классных журналов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге.

По его словам, будет запущена специальная платформа "цифровая школа", где и будут выставляться оценки учащихся.

"Платформа разрабатывается таким образом, чтобы у каждого - ученика, родителя, учителя и директора - были свои личные кабинеты. Классные журналы также будут интегрированы в систему и родители смогут легко следить за успеваемостью детей", - сказал он.