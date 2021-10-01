Эмин Амруллаев: В ГЭЦ и Минобразования практически нет специалистов по тестологии

"В Министерстве образования необходимы как минимум 15-20 кадров в сфере измерения и оценивания. Этому сложно научиться в процессе работы".

"В Министерстве образования необходимы как минимум 15-20 кадров в сфере измерения и оценивания. Этому сложно научиться в процессе работы".

Как передает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев заявил, говоря о подписанном президентом Ильхамом Алиевым распоряжении "О расширении возможностей для обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных высших учебных заведениях".

По его словам, важно формальное образование: "Обсуждения в образовательной сфере мы преимущественно ведем, опираясь на эмоции. В Государственном экзаменационном центре и Минобразования, за исключением нескольких человек, практически нет специалистов по тестологии, об оценивании же можно говорить смело. В Азербайджане существует необходимость в специалистах с техническими знаниями".

Министр добавил, что планируется создание координационного центра в группе проектирования в связи с отучившимися за границей выпускниками.