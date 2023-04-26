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Эмин Амруллаев: В этом году произошел один случай отравления, дело расследуется

Эмин Амруллаев: В этом году произошел один случай отравления, дело расследуется Министерство науки и образования в какой-то степени ответственно за связанные с питанием неприятные инциденты в общеобразовательных учреждениях.
Наука и образование
26 апреля 2023 г. 13:11
Эмин Амруллаев: В этом году произошел один случай отравления, дело расследуется

Министерство науки и образования в какой-то степени ответственно за связанные с питанием неприятные инциденты в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, процесс организации питания в школах регулируется двумя способами: "В первом случае - это буфеты, которые действуют на базе частного сектора. Но соответствующие государственные учреждения осуществляют контроль за их работой. Вторая модель больше встречается в школах-интернатах. Детям предоставляется бесплатное четырехразовое питание. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм осуществляется профильным госучреждением".

"В этом году произошел один случай отравления, дело расследуется. Принимаются соответствующие меры", - сказал министр.

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