Эмин Амруллаев: В этом году произошел один случай отравления, дело расследуется

Министерство науки и образования в какой-то степени ответственно за связанные с питанием неприятные инциденты в общеобразовательных учреждениях.

Министерство науки и образования в какой-то степени ответственно за связанные с питанием неприятные инциденты в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, процесс организации питания в школах регулируется двумя способами: "В первом случае - это буфеты, которые действуют на базе частного сектора. Но соответствующие государственные учреждения осуществляют контроль за их работой. Вторая модель больше встречается в школах-интернатах. Детям предоставляется бесплатное четырехразовое питание. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм осуществляется профильным госучреждением".

"В этом году произошел один случай отравления, дело расследуется. Принимаются соответствующие меры", - сказал министр.