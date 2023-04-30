Эмин Амруллаев: в Азербайджане на предметные конкурсы зарегистрировалось рекордное число учеников

В Азербайджане в этом году рекордное количество учеников зарегистрировалось для участия в олимпиаде по логике имени Лютфи Заде и предметных конкурсах среди школьников.

В Азербайджане в этом году рекордное количество учеников зарегистрировалось для участия в олимпиаде по логике имени Лютфи Заде и предметных конкурсах среди школьников.

Как передает Report , об этом написал министр науки и образования Эмин Амруллаев в Twitter.

"Сегодня состоялся первый этап олимпиады по логике имени Лютфи Заде и предметных конкурсов среди школьников. В этом году для участия в упомянутых конкурсах зарегистрировалось рекордное количество учащихся – более 55 000 человек", - написал министр.

Он добавил, что рост числа одаренных детей в стране, желающих проявить себя на олимпиадах, вызывает гордость.

"Желаю успехов всем учащимся, участвующим в конкурсах", - заключил Э.Амруллаев.