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​​​​​​​Эмин Амруллаев: В Азербайджане число именных стипендий для студентов невелико

​​​​​​​Эмин Амруллаев: В Азербайджане число именных стипендий для студентов невелико Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что число именных стипендий для студентов вузов в стране не достаточно велико.
Наука и образование
11 октября 2023 г. 13:37
​​​​​​​Эмин Амруллаев: В Азербайджане число именных стипендий для студентов невелико

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что число именных стипендий для студентов вузов в стране недостаточно велико.

Как сообщает Report, об этом Эмин Амруллаев сказал на презентации "Стипендиальной программы имени Ханифы Маликовой-Зардаби - 2023" в рамках проекта "Поддержка образования для девушек".

Министр отметил, что в зарубежных вузах насчитывается несколько сотен различных разновидностей стипендий.

Э.Амруллаев выразил надежду на то, что число стипендиальных программ в Азербайджане увеличится, что сделает высшее образование более доступным.

"Сегодня в Азербайджане на стипендии выделяется не более нескольких миллионов манатов. Нам многое еще предстоит сделать", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Azərbaycanda adlı tələbə təqaüdlərinin sayı azdır"

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