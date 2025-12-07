Эмин Амруллаев удостоен звания почетного доктора Грузинского технического университета

Министр образования, науки и молодежи Грузии Гиви Миканадзе совместно с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым посетили Технический университет Грузии.

Как сообщает местное бюро "Report", в ходе визита стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере высшего образования и науки.

Ректор университета, академик Давид Кургенидзе, ознакомил гостей с международными проектами преподавателей, научными и академическими достижениями, текущими исследованиями, а также рассказал об успешном участии ученых и студентов университета в крупнейших научных экспериментах мира.

Министры обеих стран и приглашенные гости ознакомились с выставкой научных проектов и встретились с грузинскими и азербайджанскими студентами, представлявшими инновационные разработки в области робототехники, искусственного интеллекта и современных технологий.

В дальнейшем Давид Кургенидзе за выдающийся вклад в развитие академических и научных связей между университетом и высшими учебными заведениями Азербайджана удостоил министра науки и образования Азербайджана Эмина Амруллаева звания почетного доктора Технического университета Грузии.