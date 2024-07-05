Эмин Амруллаев: Среди победителей Yüksəliş также найдутся желающие преподавать в Карабахском университете

Одной из важнейших целей после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации стало "Великое возвращение".

Одной из важнейших целей после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации стало "Великое возвращение".

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, на открытии полуфинала четвертого конкурса Yüksəliş.

Министр напомнил, что сегодня президент ознакомился с работами по реконструкции Карабахского университета: "Хочу верить, что и среди победителей конкурса Yüksəliş будет много желающих преподавать в Карабахском университете, внести свой вклад в его развитие".