Эмин Амруллаев: Среди победителей Yüksəliş также найдутся желающие преподавать в Карабахском университете

Одной из важнейших целей после освобождения Азербайджаном своих территорий от оккупации стало "Великое возвращение".
Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, на открытии полуфинала четвертого конкурса Yüksəliş.
Министр напомнил, что сегодня президент ознакомился с работами по реконструкции Карабахского университета: "Хочу верить, что и среди победителей конкурса Yüksəliş будет много желающих преподавать в Карабахском университете, внести свой вклад в его развитие".