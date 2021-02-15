Эмин Амруллаев: Содержание образования изменится

Однако изменения должны быть своевременными и правильными

"Как и во всем мире, в Азербайджане вопрос, касающийся содержания образования, меняется медленно. С конца 1960-х годов до 2020 года не только в нашей стране, но и во всем мире самый старинный "учебный план", т.е. предметы и отделяемые на это часы не особо изменились".

Как передает Report, об этом в интервью Real Tv сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, все изменения сталкиваются с достаточным сопротивлением:

"Люди, опираясь на свое прошлое, говорят "когда мы учились в школе, было так" и хотят так же обучать будущее поколение. Мы должны признать, что содержание образования тоже подвергнется изменениям, как и все сферы. Однако изменения должны быть своевременными и правильными".