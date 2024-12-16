Эмин Амруллаев: Система образования в Азербайджане неоднократно подвергалась радикальным изменениям

14:56 Образование Азербайджана – одна из немногих образовательных систем, которые неоднократно претерпевали радикальные изменения.

Система образования в Азербайджане неоднократно подвергалась радикальным изменениям.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии по случаю 100-летия журнала "Азербайджанская школа".

Он отметил, что в системе образования всегда необходимо стремиться к применению новшеств.

"Важно информировать учителей об изменениях. Одна из проблем в сфере образования заключается в том, что не все учителя знают иностранные языки, что препятствует их ознакомлению с зарубежными исследованиями", - подчеркнул Амруллаев.

Он добавил, что в последние годы в Азербайджане реформы в сфере образования проводятся по нескольким направлениям:

"Основной упор делается на знание учителями предмета, так как учитель со слабым знанием предмета не может обладать высоким методическим навыком".

Министр отметил, что с 2025 года планируются реформы для учителей, нуждающихся в методической поддержке:

"Будут созданы методические кабинеты. Необходимо переводить качественные методические материалы, оригинальные статьи, основанные на новых исследованиях. Мы всегда готовы создать необходимые условия для исследований в азербайджанских школах. Главное, чтобы показатели качества не ухудшались".