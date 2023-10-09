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Эмин Амруллаев: Разрабатывается концепция Карабахского университета

Эмин Амруллаев: Разрабатывается концепция Карабахского университета Разрабатывается концепция Карабахского университета, который планируется построить в освобожденном от оккупации Агдаме.
Наука и образование
9 октября 2023 г. 12:00
Эмин Амруллаев: Разрабатывается концепция Карабахского университета

Разрабатывается концепция Карабахского университета, который планируется построить в освобожденном от оккупации Агдаме.

Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на церемонии открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию в Баку.

Министр отметил, что новое высшее учебное заведение, которое получит название Карабахский университет, планируется построить в Агдаме.

"Хотели бы, чтобы в этом вузе проводилось обучение и по медицинским специальностям. Готовы к сотрудничеству в этом направлении", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan working on concept of Karabakh university
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Qarabağ Universitetinin böyük konsepti hazırlanır"

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