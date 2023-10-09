Эмин Амруллаев: Разрабатывается концепция Карабахского университета

Разрабатывается концепция Карабахского университета, который планируется построить в освобожденном от оккупации Агдаме.
Как сообщает Report, об этом сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на церемонии открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию в Баку.
Министр отметил, что новое высшее учебное заведение, которое получит название Карабахский университет, планируется построить в Агдаме.
"Хотели бы, чтобы в этом вузе проводилось обучение и по медицинским специальностям. Готовы к сотрудничеству в этом направлении", - сказал он.