Эмин Амруллаев: Разрабатывается госпрограмма развития науки

12:33

В Азербайджане в настоящее время ведется работа над разработкой государственной программой развития науки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на форуме азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, который проходит 9 сентября в Баку.

Министр отметил, что за последние два года, после интеграции сфер науки с образованием, были предприняты значительные шаги в развитии этой сферы, что уже приносит результаты: "После этого началось продвижение университетов в рейтингах".