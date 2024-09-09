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Эмин Амруллаев: Разрабатывается госпрограмма развития науки

Эмин Амруллаев: Разрабатывается госпрограмма развития науки 12:33
Наука и образование
9 сентября 2024 г. 12:55
Эмин Амруллаев: Разрабатывается госпрограмма развития науки

В Азербайджане в настоящее время ведется работа над разработкой государственной программой развития науки.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на форуме азербайджанских ученых, проживающих за рубежом, который проходит 9 сентября в Баку.

Министр отметил, что за последние два года, после интеграции сфер науки с образованием, были предприняты значительные шаги в развитии этой сферы, что уже приносит результаты: "После этого началось продвижение университетов в рейтингах".

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Версия на английском языке Azerbaijan working on state program for development of science
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Hazırda elmin inkişafı üzrə dövlət proqramı üzərində işlənilir

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