Эмин Амруллаев прокомментировал заявления о сборе денег в школах

В настоящее время систематического сбора денег в школах Азербайджана не происходит, однако время от времени поступают жалобы на подобные случаи в отдельных учебных заведениях, которые незамедлительно расследуются.

В настоящее время систематического сбора денег в школах Азербайджана не происходит, однако время от времени поступают жалобы на подобные случаи в отдельных учебных заведениях, которые незамедлительно расследуются.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, об этом сказал журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев в Сумгайытском государственном университете.

"Сбор денег в школах недопустим, и об этом говорилось неоднократно. Система образования в Азербайджане обширна - в стране действуют 4400 школ. Если подобный случай происходит в любой из них, мы расследуем и боремся с этим. Мы также выступаем за расследование правоохранительными органами обвинений во взяточничестве и других подобных преступлениях, и за соответствующее наказание виновных", - подчеркнул Амруллаев.

Амруллаев заявил, что нельзя экстраполировать действия одного учителя или школы на все учебные заведения.