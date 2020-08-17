О нас
Report Georgia

Эмин Амруллаев: Продолжение обучения в обычном порядке может создать риски

Эмин Амруллаев: Продолжение обучения в обычном порядке может создать риски Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, достаточно сложная.
Наука и образование
17 августа 2020 г. 16:19
Эмин Амруллаев: Продолжение обучения в обычном порядке может создать риски
0 : 00
0 : 00

Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, достаточно сложная.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на онлайн-конференции с участием членов комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

По его словам, основной вопрос, на который руководство страны обращает внимание в этот период, - это в первую очередь защита здоровья людей.

Министр подчеркнул важность учета уровня передвижения людей и отметил, что это может создать определенные риски, если образование будет продолжаться в обычном порядке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Emin Amrullayev: Reopening of schools can bring some risks
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Təhsilin adi qaydada davam etməsi risklər yarada bilər"

Новости партнеров

Другие новости из категории

Продолжаются экзамены по приему учителей на работу 
Продолжаются экзамены по приему учителей на работу 
17 августа 2020 г. 10:44
Завотделом: Рассматривается вопрос открытия учебных заведений
Завотделом: Рассматривается вопрос открытия учебных заведений
15 августа 2020 г. 11:42
Со следующей недели начнется процесс перевода студентов 
Со следующей недели начнется процесс перевода студентов 
14 августа 2020 г. 16:53
Выпускники БВШН будут обучаться в магистратурах зарубежных вузов
Выпускники БВШН будут обучаться в магистратурах зарубежных вузов
14 августа 2020 г. 13:48
Сегодня будут проведены вступительные экзамены
Сегодня будут проведены вступительные экзамены
14 августа 2020 г. 07:28
Министр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями
ФотоМинистр образования Азербайджана провел онлайн-встречу с учителями
13 августа 2020 г. 13:56
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
Преподаватель БВШН спас двух человек, тонущих в море
13 августа 2020 г. 13:10
Министр образования Азербайджана встретился с послом России
ФотоМинистр образования Азербайджана встретился с послом России
13 августа 2020 г. 10:34
Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены
Сегодня в Азербайджане пройдут вступительные экзамены
13 августа 2020 г. 00:46
Предложено составление нового расписания занятий в школах
Предложено составление нового расписания занятий в школах
12 августа 2020 г. 15:31

Последние новости

16:51
Россия повышает экспортную пошлину на нефть Энергетика
16:41
ФотоАзербайджанские военнослужащие участвуют в фестивале "Дружба без границ" Армия
16:34
МИД: Армении не стоит испытывать терпение Азербайджана Внутренняя политика
16:30
Правительство Беларуси ушло в отставку В регионе
16:21
В США число умерших от коронавируса за сутки превысило 500 человек Другие страны
16:19
Эмин Амруллаев: Продолжение обучения в обычном порядке может создать риски Наука и образование
16:13
Награждены военнослужащие Госпогранслужбы Армия
15:36
Сотрудникам ГПС присвоены почетные звания Армия
15:35
Граждане Азербайджана все чаще приобретают жилье в Турции  Бизнес
15:31
Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях Финансы
15:26
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания В регионе
15:11
В России запретили движение АУЕ В регионе
15:10
Эрдоган и Путин провели телефонный разговор В регионе
15:10
Японская экономика испытала беспрецедентный спад на фоне пандемии Финансы
15:06
Чемпионат Европы-2020 по гребле на байдарках и каноэ отменен Футбол
Вся новостная лента