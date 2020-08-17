Эмин Амруллаев: Продолжение обучения в обычном порядке может создать риски

Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, достаточно сложная.

Ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, достаточно сложная.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Эмин Амруллаев на онлайн-конференции с участием членов комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

По его словам, основной вопрос, на который руководство страны обращает внимание в этот период, - это в первую очередь защита здоровья людей.

Министр подчеркнул важность учета уровня передвижения людей и отметил, что это может создать определенные риски, если образование будет продолжаться в обычном порядке.