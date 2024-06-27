Эмин Амруллаев: При распределении учебных часов будет учитываться результат сертификации

При распределении учебных часов между учителями будут учитываться результаты их сертификации.

При распределении учебных часов между учителями будут учитываться результаты их сертификации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования и науки Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование".

"Мы стремимся к тому, чтобы наши дети получали образование от учителей с лучшими результатами. Однако это не означает, что мы отберем у одних учителей учебные часы и передадим их другим. Мы также планируем использовать этот алгоритм в процессе распределения учебных часов. Речь не идет о ситуации, когда один учитель набрал на один балл больше другого. Различие будем ставить например между учителем, набравшим 57 баллов, и учителем, набравшим 31 балл", - сказал он.