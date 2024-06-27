Эмин Амруллаев: При распределении учебных часов будет учитываться результат сертификации

При распределении учебных часов между учителями будут учитываться результаты их сертификации.
Как сообщает Report, об этом заявил министр образования и науки Эмин Амруллаев на мероприятии "Сертификация 2024: профессиональный учитель - качественное образование".
"Мы стремимся к тому, чтобы наши дети получали образование от учителей с лучшими результатами. Однако это не означает, что мы отберем у одних учителей учебные часы и передадим их другим. Мы также планируем использовать этот алгоритм в процессе распределения учебных часов. Речь не идет о ситуации, когда один учитель набрал на один балл больше другого. Различие будем ставить например между учителем, набравшим 57 баллов, и учителем, набравшим 31 балл", - сказал он.