Эмин Амруллаев: Преподаватели не должны давать платные уроки в школах

Министр науки и образования Эмин Амруллаев считает, что преподаватели не должны давать платные уроки своим ученикам в здании школы.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев считает, что преподаватели не должны давать платные уроки своим ученикам в здании школы.

Как сообщает Report, выступая на брифинге министр заявил, что в репетиторстве нет ничего противозаконного.

"Заработная плата учителей долгое время оставалась низкой, это вынуждало их искать дополнительный заработок. Поэтому мы проводим сертификацию и повышаем зарплату учителям. Так мы сможем устранить проблему частной преподавательской практики в школах. Я считаю, что преподаватели в принципе не должны давать платные уроки своим ученикам в здании школы", - сказал он.