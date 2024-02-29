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Эмин Амруллаев: Преподаватели не должны давать платные уроки в школах

Эмин Амруллаев: Преподаватели не должны давать платные уроки в школах Министр науки и образования Эмин Амруллаев считает, что преподаватели не должны давать платные уроки своим ученикам в здании школы.
Наука и образование
29 февраля 2024 г. 17:04
Эмин Амруллаев: Преподаватели не должны давать платные уроки в школах

Министр науки и образования Эмин Амруллаев считает, что преподаватели не должны давать платные уроки своим ученикам в здании школы.

Как сообщает Report, выступая на брифинге министр заявил, что в репетиторстве нет ничего противозаконного.

"Заработная плата учителей долгое время оставалась низкой, это вынуждало их искать дополнительный заработок. Поэтому мы проводим сертификацию и повышаем зарплату учителям. Так мы сможем устранить проблему частной преподавательской практики в школах. Я считаю, что преподаватели в принципе не должны давать платные уроки своим ученикам в здании школы", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Müəllimlərin dərsdən sonra repetitorluqla məşğul olmasında qeyri-qanuni heç nə yoxdur

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