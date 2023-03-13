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Эмин Амруллаев: Предоставление вузам академической автономии – верное направление

Эмин Амруллаев: Предоставление вузам академической автономии – верное направление "Предоставление высшим учебным заведениям академической автономии является верным направлением. В первую очередь, речь идет об автономии факультетов".
Наука и образование
13 марта 2023 г. 11:08
Эмин Амруллаев: Предоставление вузам академической автономии – верное направление

"Предоставление высшим учебным заведениям академической автономии является верным направлением. В первую очередь, речь идет об автономии факультетов".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на проходящих в Милли Меджлисе общественных слушаниях по законопроекту "О высшем образовании".

Министр отметил, что в развитых странах факультеты университетов осуществляют полунезависимую деятельность: "Во многих вопросах они принимают решения без согласования с кем-либо. В вузах Азербайджана предпринимается много самостоятельных шагов. Однако одной из проблем является то, что принятые правила подходят не всем университетам. Любое изменение требует обязательного изменения законодательства. Также важна финансовая автономия".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Ali təhsil müəssisələrinə akademik muxtariyyətin verilməsi doğru istiqamətdir”

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