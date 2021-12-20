Эмин Амруллаев предложил общественное обсуждение вопросов образования

Со следующего года следует создать платформы и начать обсуждение вопросов, связанных с образованием.

Со следующего года следует создать платформы и начать обсуждение вопросов, связанных с образованием.

Как сообщает Report, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, общественное обсуждение значимо для развития образования: "Я думаю, что мы должны сделать это на платформе Института образования. Естественно, обсуждения должны касаться полезных вопросов. С другой стороны, для развития образования нам нужны научные исследования. В рамках этого возможно создание новых моделей образовательной политики. Здесь и содержание образования, и методика, и другие составляющие. Эти изменения можно реализовывать не напрямую, а в рамках последовательных пилотных проектов".