Эмин Амруллаев предложил начинать учебный год с 1 сентября

"Давайте признаем, что сейчас дети меньше посещают школу. Например, посещая школу на выходных в течение 10 лет, я в общей сложности проучился на два года больше, чем нынешние дети".

"Давайте признаем, что сейчас дети меньше посещают школу. Например, посещая школу на выходных в течение 10 лет, я в общей сложности проучился на два года больше, чем нынешние дети".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

По словам министра, чем длиннее учебный год, тем это полезнее для будущего детей:

"В развитых странах каникулы наступают не летом, а зимой. У нас же летние каникулы длятся три месяца. Как сотрудник сферы образования заявляю, что чем длиннее срок обучения, тем оно лучше. Полагаю, было бы лучше, если бы занятия в школах начинались с 1 сентября, но это лишь желание".