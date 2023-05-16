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Эмин Амруллаев предложил начинать учебный год с 1 сентября

Эмин Амруллаев предложил начинать учебный год с 1 сентября "Давайте признаем, что сейчас дети меньше посещают школу. Например, посещая школу на выходных в течение 10 лет, я в общей сложности проучился на два года больше, чем нынешние дети".
Наука и образование
16 мая 2023 г. 17:09
Эмин Амруллаев предложил начинать учебный год с 1 сентября

"Давайте признаем, что сейчас дети меньше посещают школу. Например, посещая школу на выходных в течение 10 лет, я в общей сложности проучился на два года больше, чем нынешние дети".

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил на брифинге.

По словам министра, чем длиннее учебный год, тем это полезнее для будущего детей:

"В развитых странах каникулы наступают не летом, а зимой. У нас же летние каникулы длятся три месяца. Как сотрудник сферы образования заявляю, что чем длиннее срок обучения, тем оно лучше. Полагаю, было бы лучше, если бы занятия в школах начинались с 1 сентября, но это лишь желание".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev tədris ilinin sentyabrın 1-dən başlanmasını təklif edib

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