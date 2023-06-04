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Эмин Амруллаев поздравил нового министра национального образования Турции Юсуфа Текина

Эмин Амруллаев поздравил нового министра национального образования Турции Юсуфа Текина Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил новоназначенного министра национального образования Турции Юсуфа Текина.
Наука и образование
4 июня 2023 г. 15:56
Эмин Амруллаев поздравил нового министра национального образования Турции Юсуфа Текина

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил нового министра национального образования Турции Юсуфа Текина.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сердечно поздравляю вновь назначенного министра национального образования Турции Юсуфа Текина и желаю ему успехов в работе. Верю, что вместе с моим коллегой мы добьемся дальнейшего укрепления и развития существующего сотрудничества между нашими странами в сфере образования", - отметил министр.

При этом Э.Амруллаев выразил признательность своему бывшему турецкому коллеге Махмуту Озеру.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEmin Amrullayev: “İnanıram, ki Yusuf Təkinlə əməkdaşlığın daha da inkişafına nail olacağıq”

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