Эмин Амруллаев поздравил нового министра национального образования Турции Юсуфа Текина

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил новоназначенного министра национального образования Турции Юсуфа Текина.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил нового министра национального образования Турции Юсуфа Текина.

Как сообщает Report, об этом министр написал в своем Twitter-аккаунте.

"Сердечно поздравляю вновь назначенного министра национального образования Турции Юсуфа Текина и желаю ему успехов в работе. Верю, что вместе с моим коллегой мы добьемся дальнейшего укрепления и развития существующего сотрудничества между нашими странами в сфере образования", - отметил министр.

При этом Э.Амруллаев выразил признательность своему бывшему турецкому коллеге Махмуту Озеру.