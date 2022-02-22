Эмин Амруллаев посетил 120-летнюю азербайджанскую школу Тбилиси

Продолжается официальный визит министра образования Эмина Амруллаева в Грузию.

Продолжается официальный визит министра образования Эмина Амруллаева в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня он посетил школу № 73 имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси, где преподавание идет на азербайджанском языке.

Директор Салман Пирмамедов проинформировал министра об истории учебного заведения, которому в этом году исполнилось 120 лет. Он сообщил, что в настоящее время в школе обучаются 252 ученика.

Директор отметил, что школа является одним из самых образцовых средних учебных заведений Грузии, большинство ее выпускников поступают в высшие учебные заведения, преподавание грузинского языка находится на высоком уровне.

С.Пирмамедов также отметил, что в 2010 году школа была отремонтирована по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Э.Амруллаев вместе с первым заместителем министра образования Грузии Тамар Махарашвили посетил классы, библиотеку и спортзал, побеседовал с учителями и учениками.

Затем состоялась встреча с руководством школы и преподавательским составом, министр поинтересовался проблемами учебного заведения.