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Эмин Амруллаев посетил 120-летнюю азербайджанскую школу Тбилиси

Эмин Амруллаев посетил 120-летнюю азербайджанскую школу Тбилиси Продолжается официальный визит министра образования Эмина Амруллаева в Грузию.
Наука и образование
22 февраля 2022 г. 12:15
Эмин Амруллаев посетил 120-летнюю азербайджанскую школу Тбилиси

Продолжается официальный визит министра образования Эмина Амруллаева в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, сегодня он посетил школу № 73 имени Мирзы Фатали Ахундзаде в Тбилиси, где преподавание идет на азербайджанском языке.

Директор Салман Пирмамедов проинформировал министра об истории учебного заведения, которому в этом году исполнилось 120 лет. Он сообщил, что в настоящее время в школе обучаются 252 ученика.

Директор отметил, что школа является одним из самых образцовых средних учебных заведений Грузии, большинство ее выпускников поступают в высшие учебные заведения, преподавание грузинского языка находится на высоком уровне.

С.Пирмамедов также отметил, что в 2010 году школа была отремонтирована по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Э.Амруллаев вместе с первым заместителем министра образования Грузии Тамар Махарашвили посетил классы, библиотеку и спортзал, побеседовал с учителями и учениками.

Затем состоялась встреча с руководством школы и преподавательским составом, министр поинтересовался проблемами учебного заведения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's education minister visits 120-year-old Azerbaijani-language school in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке ФотоEmin Əmrullayev Tbilisinin 120 yaşlı azərbaycandilli məktəbinə baş çəkib

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