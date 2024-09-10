Эмин Амруллаев: Попасть на прием к директорам ряда школ сложнее, чем к министру

Попасть на прием к директорам некоторых школ в Азербайджане сложнее, чем к министру.

Попасть на прием к директорам некоторых школ в Азербайджане сложнее, чем к министру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

"К некоторым директорам сложнее попасть на прием, чем ко мне, к министру образования. Директора школ должны общаться с родителями и доносить до них определенные месседжи. Как вы собираетесь это делать при таком подходе к работе? Я бы хотел обсудить этот вопрос и найти пути решения", - сказал Амруллаев.