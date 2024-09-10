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Эмин Амруллаев: Попасть на прием к директорам ряда школ сложнее, чем к министру

Эмин Амруллаев: Попасть на прием к директорам ряда школ сложнее, чем к министру Попасть на прием к директорам некоторых школ в Азербайджане сложнее, чем к министру.
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 12:51
Эмин Амруллаев: Попасть на прием к директорам ряда школ сложнее, чем к министру

Попасть на прием к директорам некоторых школ в Азербайджане сложнее, чем к министру.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сентябрьской конференции работников образования города Баку.

"К некоторым директорам сложнее попасть на прием, чем ко мне, к министру образования. Директора школ должны общаться с родителями и доносить до них определенные месседжи. Как вы собираетесь это делать при таком подходе к работе? Я бы хотел обсудить этот вопрос и найти пути решения", - сказал Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Bəzi məktəb direktorlarının qəbuluna düşmək mənim qəbuluma düşməkdən çətindir

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