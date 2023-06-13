Эмин Амруллаев подписал приказ в связи с проведением в школах "Последнего звонка"

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ в связи с проведением в школах "Последнего звонка".

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев подписал приказ в связи с проведением в школах "Последнего звонка".

Как сообщает Report, согласно документу, мероприятия будут организованы 14 июня 2023 года во дворе каждого общеобразовательного учреждения, в спортивных или актовых залах общеобразовательных учреждений, не имеющих своего двора.

Руководителям общеобразовательных учреждений было рекомендовано пригласить на "Последний звонок" родительские комитеты, ассоциации родителей и учителей, представителей общественности.

Управлению образования города Баку, районным отделам образования, руководителям общеобразовательных учреждений, непосредственно подчиненных Министерству науки и образования, поручено принять необходимые меры по обеспечению безопасности учащихся во время проведения мероприятия.