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Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ

Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ.
Наука и образование
6 февраля 2025 г. 15:37
Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ

Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что при приеме на работу директоров общеобразовательных учреждений будет учитываться сертификационный балл кандидатов:

"Кроме того, при приеме на работу заместителей директоров общеобразовательных учреждений, наряду с сертификационными баллами кандидатов, будет учитываться мнение руководителя учреждения. Соответствующие требованиям кандидаты примут участие в этапе собеседования".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: Öz fənnini yaxşı bilməyən müəllimlərin direktor olması mümkün deyil

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