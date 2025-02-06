Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ

Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ.
Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Он отметил, что при приеме на работу директоров общеобразовательных учреждений будет учитываться сертификационный балл кандидатов:
"Кроме того, при приеме на работу заместителей директоров общеобразовательных учреждений, наряду с сертификационными баллами кандидатов, будет учитываться мнение руководителя учреждения. Соответствующие требованиям кандидаты примут участие в этапе собеседования".