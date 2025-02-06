Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ

Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ.

Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ.

Как сообщает Report, об этом сказал на брифинге министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что при приеме на работу директоров общеобразовательных учреждений будет учитываться сертификационный балл кандидатов:

"Кроме того, при приеме на работу заместителей директоров общеобразовательных учреждений, наряду с сертификационными баллами кандидатов, будет учитываться мнение руководителя учреждения. Соответствующие требованиям кандидаты примут участие в этапе собеседования".