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Эмин Амруллаев: Новые школы на освобожденных от оккупации районах могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году

Эмин Амруллаев: Новые школы на освобожденных от оккупации районах могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году "Новые школы, построенные на освобожденных территориях, могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году".
Наука и образование
30 октября 2022 г. 18:30
Эмин Амруллаев: Новые школы на освобожденных от оккупации районах могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году

"Новые школы, построенные на освобожденных от оккупации территориях могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году".

Как сообщает Report, об этом в прямом эфире AzTV заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр сообщил, что строительство новой школы в Шуше близится к окончанию, работы в которой должны завершится до конца этого учебного года. Также подходит к концу работы в средней школы №1 в Агдаме, полностью готова образовательное учреждение в поселке Суговушан. Начато строительство школы №1 в Джебраиле, а Кельбаджарском районе выполнены проектные работы.

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Версия на английском языке Minister: Schools in Azerbaijan's liberated districts might be commissioned in 2023
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Azad edilən ərazilərdə tikilən yeni məktəblər növbəti tədris ilində istifadəyə verilə bilər"

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