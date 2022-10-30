Эмин Амруллаев: Новые школы на освобожденных от оккупации районах могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году

Эмин Амруллаев: Новые школы на освобожденных от оккупации районах могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году

"Новые школы, построенные на освобожденных территориях, могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году".

https://static.report.az/photo/286c4017-c67a-3218-9c49-f92f03d9a37c.jpg https://static.report.az/photo/286c4017-c67a-3218-9c49-f92f03d9a37c.jpg

"Новые школы, построенные на освобожденных от оккупации территориях могут быть сданы в эксплуатацию в следующем учебном году". Как сообщает Report, об этом в прямом эфире AzTV заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев. Министр сообщил, что строительство новой школы в Шуше близится к окончанию, работы в которой должны завершится до конца этого учебного года. Также подходит к концу работы в средней школы №1 в Агдаме, полностью готова образовательное учреждение в поселке Суговушан. Начато строительство школы №1 в Джебраиле, а Кельбаджарском районе выполнены проектные работы. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Minister: Schools in Azerbaijan's liberated districts might be commissioned in 2023