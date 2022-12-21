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Эмин Амруллаев: Подготовить ИТ-специалиста со слабой базовой грамотностью невозможно

Эмин Амруллаев: Подготовить ИТ-специалиста со слабой базовой грамотностью невозможно Важными факторами влияния образования в область занятости являются базовые навыки и грамотность. Например, если у кого-то нет навыков восприятия или элементарных математических способностей, базовая грамотность в естественных науках находится на должном у
Наука и образование
21 декабря 2022 г. 11:17
Эмин Амруллаев: Подготовить ИТ-специалиста со слабой базовой грамотностью невозможно

Важными факторами влияния образования в область занятости являются базовые навыки и грамотность. Например, если у кого-то нет навыков восприятия или элементарных математических способностей, базовая грамотность в естественных науках находится на должном уровне, то из него невозможно подготовить ИТ-специалиста.

Как передает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на Азербайджанском форуме карьерного роста.

По словам министра, базовую грамотность надо прививать с детсадовского возраста: "Определенную пользу приносят краткосрочные курсы, профессиональные тренинги. За 6 месяцев из человека с определенной базой можно подготовить сотрудника с высокой продуктивностью в сфере услуг".

Он отметил, что с имеющимися в данный момент инструментами нереально подготовить кадры, которые могли бы составить конкуренцию на международном уровне.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Baza savadlılığı zəif olanlardan İT mütəxəssisi hazırlamaq qeyri-mümkündür"

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