Эмин Амруллаев: Необходимо расширять проекты, направленные на поддержку образования девушек

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил о важности увеличения числа образовательных инициатив и стипендиальных программ в поддержку девушек.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил о важности увеличения числа образовательных инициатив и стипендиальных программ в поддержку девушек.

Как сообщает Report, министр выступил на мероприятии, посвященном выпускному дню участников проекта "Поддержка образования юных девушек".

По его словам, исследования показывают, что образование матерей напрямую влияет на уровень подготовки и грамотности будущих поколений.

"Поэтому необходимо обеспечить участие женщин и девушек на всех ступенях образования. Мы убеждены, что подобных проектов и стипендиальных программ должно становиться больше. Это также полезно с точки зрения возрождения традиций благотворительности. Развитие общества напрямую зависит от развития женщин. Сила женщин - это не слабость мужчин, а, напротив, основа их силы. Продолжение традиций благотворительности, совместная деятельность частного и государственного секторов в этом направлении играет важную роль в развитии образования", - добавил министр.