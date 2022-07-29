Эмин Амруллаев: Нельзя разделять науку и образование

Нельзя разделять научные исследования и учебные программы, реализуемые в высших учебных заведениях.

Нельзя разделять научные исследования и учебные программы, реализуемые в высших учебных заведениях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

"Потому что для проведения любых научных исследований необходимо готовить специалистов. Для их формирования должны быть соответствующие программы. Мы должны пройти через все ступени подготовки научного исследователя. В высших учебных заведениях важны условия и среда для проведения прогрессивных научных исследований".