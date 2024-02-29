Эмин Амруллаев назвал недостаточным финансирование науки в Азербайджане

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал недостаточным финансирование сферы науки в Азербайджане.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев назвал недостаточным финансирование науки в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом Амруллаев сказал на общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Он отметил, что трудно добиться хороших результатов в краткосрочной перспективе, даже если резко увеличить финансирование.

"В этом году мы уже добились выделения 8 млн манатов на развитие и повышение рейтинга вузов, подведомственных Министерству науки и образования", - сказал Амруллаев.

Амруллаев отметил, что в Азербайджане сохранились лаборатории, созданные в 1970 году, и сегодня их деятельность вызывает вопросы: "Возможно когда-то эти лаборатории работали хорошо. Однако сегодня возникает вопрос, на что направлена их деятельность и на что выделяются финансы. По какой-то причине никто не поднимает вопрос об их закрытии, как будто все чего-то боятся".