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Назначены директора четырех школ

Назначены директора четырех школ В находящиеся в подчинении Лянкяран-Астаринского регионального Управления образования учебные заведения назначены новые директора.
Наука и образование
9 декабря 2022 г. 20:52
Назначены директора четырех школ

В находящиеся в подчинении Лянкяран-Астаринского регионального Управления образования учебные заведения назначены новые директора.

Как сообщает южное бюро Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ.

В среднюю школу им А.Алиева села Хавзава Лянкяранского района директором назначен Фикрет Джафаров, в Лянкяранскую городскую школу-лицей №4 им. В.Алиева с гуманитарным уклоном - Саадат Кязимова, в Лянкяранскую среднюю школу №7 им. А.Магеррамова - Айнур Мамедова, в среднюю школу №1 им В.Мурсалова города Гёйтепе Джалилабадского района - Эльнур Гулиев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev dörd məktəbə yeni direktor təyin edib

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