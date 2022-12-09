Назначены директора четырех школ

В находящиеся в подчинении Лянкяран-Астаринского регионального Управления образования учебные заведения назначены новые директора.

В находящиеся в подчинении Лянкяран-Астаринского регионального Управления образования учебные заведения назначены новые директора.

Как сообщает южное бюро Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев подписал соответствующий приказ.

В среднюю школу им А.Алиева села Хавзава Лянкяранского района директором назначен Фикрет Джафаров, в Лянкяранскую городскую школу-лицей №4 им. В.Алиева с гуманитарным уклоном - Саадат Кязимова, в Лянкяранскую среднюю школу №7 им. А.Магеррамова - Айнур Мамедова, в среднюю школу №1 им В.Мурсалова города Гёйтепе Джалилабадского района - Эльнур Гулиев.