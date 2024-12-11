Эмин Амруллаев: Научные исследования в вузах носят разрозненный характер

В Азербайджане уровень организации научно-исследовательской работы в вузах по-прежнему неудовлетворительный.

В Азербайджане уровень организации научно-исследовательской работы в вузах по-прежнему неудовлетворительный.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на мероприятии на тему "Интернационализация науки и высшего образования".

По его словам, хотя научные исследования и проводятся, они носят разрозненный характер.

"Сегодня в стране много университетов, но мало проводимых исследований, поэтому необходимо организовать работу университетов совместно с исследовательскими учреждениями. Данный процесс сыграет большую роль в развитии науки в стране. Если мы сможем сделать это, то примерно через 15-20 лет азербайджанские университеты будут в верхних строчках международных рейтингов", - отметил Амруллаев.