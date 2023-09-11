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Эмин Амруллаев: Реформы должны проводиться поэтапно для решения существующих проблем

Эмин Амруллаев: Реформы должны проводиться поэтапно для решения существующих проблем Министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что реформы в сфере образования в стране должны проводиться поэтапно, с целью решить все существующие проблемы
Наука и образование
11 сентября 2023 г. 12:48
Эмин Амруллаев: Реформы должны проводиться поэтапно для решения существующих проблем

Министр образования и науки Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что реформы в сфере образования в стране должны проводиться поэтапно с целью решить все существующие проблемы.

Как сообщает Report, об этом Амруллаев заявил, выступая на сентябрьской конференции работников образования в Баку.

По его словам, необходимо уделять приоритетное внимание начальному образованию.

"Наша система образования будто построена вверх тормашками. В развитых странах детей на этапе начального образования обучают люди с наиболее высоким уровнем образования. В Азербайджане же в детских садах почти половина воспитателей не имеют соответствующего образования", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Əsas hədəfimiz mövcud problemlərin həllinə nail olmaqdır"

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