Эмин Амруллаев находится с визитом во Франции

Делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым находится с визитом во Франции.

Делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым находится с визитом во Франции.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

В рамках визита министр встретился с ректором Страсбургского университета Мишелем Денекеном. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области науки и образования, обмена студентами.

На встрече также сделана презентация о перспективах развития Азербайджано-французского университета (UFAZ) на 2024-2030 годы.

Отметим, что университет был создан в 2014 году по инициативе президентов Азербайджана и Франции. Учредителями являются с азербайджанской стороны Госуниверситет нефти и промышленности, с французской - Страсбургский университет.