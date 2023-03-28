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Эмин Амруллаев находится с визитом во Франции

Эмин Амруллаев находится с визитом во Франции Делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым находится с визитом во Франции.
Наука и образование
28 марта 2023 г. 13:48
Эмин Амруллаев находится с визитом во Франции

Делегация во главе с министром науки и образования Азербайджана Эмином Амруллаевым находится с визитом во Франции.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

В рамках визита министр встретился с ректором Страсбургского университета Мишелем Денекеном. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области науки и образования, обмена студентами.

На встрече также сделана презентация о перспективах развития Азербайджано-французского университета (UFAZ) на 2024-2030 годы.

Отметим, что университет был создан в 2014 году по инициативе президентов Азербайджана и Франции. Учредителями являются с азербайджанской стороны Госуниверситет нефти и промышленности, с французской - Страсбургский университет.

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Версия на азербайджанском языке ФотоEmin Əmrullayev Fransada səfərdədir

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