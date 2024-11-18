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Эмин Амруллаев: Мы стремимся использовать мировые образовательные практики в Азербайджане

Эмин Амруллаев: Мы стремимся использовать мировые образовательные практики в Азербайджане Министерство науки и образования стремится использовать мировые образовательные практики в Азербайджане и одновременно делиться своим опытом с другими странами.
Наука и образование
18 ноября 2024 г. 17:55
Эмин Амруллаев: Мы стремимся использовать мировые образовательные практики в Азербайджане

Министерство науки и образования стремится использовать мировые образовательные практики в Азербайджане и одновременно делиться своим опытом с другими странами.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на мероприятии, посвященном объявлению результатов "Рейтинга лучших университетов мира: устойчивость 2025".

"Мы понимаем, что рейтинг не влияет на все процессы. Однако рейтинг берется за основу во многих вопросах. Он создает конкуренцию, помогает сфокусироваться на важных вопросах. Министерство науки и образования в рамках государственной стратегии на 2022-2026 годы стремится включить три азербайджанских университета в первую пятисотку мира", - сказал министр.

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Версия на английском языке Education minister: Azerbaijan trying to apply world experience
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Dünya təcrübəsini Azərbaycanda tətbiq etməyə çalışırıq

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