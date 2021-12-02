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Эмин Амруллаев: Мы не стремимся сделать образование дистанционным

Эмин Амруллаев: Мы не стремимся сделать образование дистанционным 12:23
Наука и образование
2 декабря 2021 г. 12:50
Эмин Амруллаев: Мы не стремимся сделать образование дистанционным
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"После пандемии дистанционное образование останется для нас в качестве наследия. Мы не стремимся сделать образование дистанционным, а хотим чтобы был результат".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на панели на тему "Наука и образование в период после пандемии" в рамках Экономического Форума UNEC.

По его словам, высказываются мнения, что дистанционное образование стоит недорого: "Я думаю, что дистанционное образование не всегда дешево. Гибридные модели обязательно должны быть, но важно как их правильно организовать. Образовательные программы должны быть современными и соответствовать стандартам".

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Версия на английском языке Emin Amrullayev: Our goal is not to shift to distance education distant but to achieve something
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Məqsədimiz təhsili distant etmək yox, nəyəsə nail olmaqdır"

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