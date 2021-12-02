Эмин Амруллаев: Мы не стремимся сделать образование дистанционным

12:23

"После пандемии дистанционное образование останется для нас в качестве наследия. Мы не стремимся сделать образование дистанционным, а хотим чтобы был результат".

Как сообщает Report, об этом министр образования Эмин Амруллаев сказал во время выступления на панели на тему "Наука и образование в период после пандемии" в рамках Экономического Форума UNEC.

По его словам, высказываются мнения, что дистанционное образование стоит недорого: "Я думаю, что дистанционное образование не всегда дешево. Гибридные модели обязательно должны быть, но важно как их правильно организовать. Образовательные программы должны быть современными и соответствовать стандартам".