Эмин Амруллаев: Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей

Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей.

Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе панели в рамках Baku Investment Day (Baku ID 2024).

По его словам, в долгосрочной перспективе этого можно достичь, развивая знания и навыки молодежи: "Основой прогресса и достижений является осознание своих ошибок и способность извлекать из них уроки, а также вера в себя. Важно поверить в свои силы и в успешное будущее. Одним из ключевых аспектов является совместное развитие с обществом и поддержка роста других людей. Важно знать, как правильно вести себя с человеком, совершившим ошибку. Все начинается с культуры, а культура тесно связана с личными качествами".