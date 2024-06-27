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Эмин Амруллаев: Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей

Эмин Амруллаев: Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей.
Наука и образование
27 июня 2024 г. 12:35
Эмин Амруллаев: Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей

Мы хотим видеть в молодежи работодателей, а не соискателей.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в ходе панели в рамках Baku Investment Day (Baku ID 2024).

По его словам, в долгосрочной перспективе этого можно достичь, развивая знания и навыки молодежи: "Основой прогресса и достижений является осознание своих ошибок и способность извлекать из них уроки, а также вера в себя. Важно поверить в свои силы и в успешное будущее. Одним из ключевых аспектов является совместное развитие с обществом и поддержка роста других людей. Важно знать, как правильно вести себя с человеком, совершившим ошибку. Все начинается с культуры, а культура тесно связана с личными качествами".

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Версия на английском языке Education minister's vision: Transforming Azerbaijan's workforce
Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: Gəncləri işaxtaran yox, işəgötürən kimi görmək istəyirik

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