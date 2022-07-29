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Эмин Амруллаев: Министерство науки и образования не является научным учреждением

Эмин Амруллаев: Министерство науки и образования не является научным учреждением Министерство науки и образования не является научным учреждением.
Наука и образование
29 июля 2022 г. 18:36
Эмин Амруллаев: Министерство науки и образования не является научным учреждением

Министерство науки и образования не является научным учреждением.

Как сообщает Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

"Министерства не занимаются научной деятельностью, речь идет об управлении сферой науки”, - сказал министр.

Э.Амруллаев отметил, что сотрудничество науки и образования долгое время обсуждалось в азербайджанском обществе.

Он добавил, что согласно указу президента, вновь созданная структура осуществляет регулирующие функции в области науки и координацию научной деятельности, административное управление, финансирование науки.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Elm və Təhsil Nazirliyi elmi qurum deyil"

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