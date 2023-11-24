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Эмин Амруллаев: Качество образования в Нахчыване выше, чем в других регионах Азербайджана

Эмин Амруллаев: Качество образования в Нахчыване выше, чем в других регионах Азербайджана "В настоящее время качество образования в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики, в сравнении с другими регионами Азербайджана, находится выше среднего уровня".
Наука и образование
24 ноября 2023 г. 20:28
Эмин Амруллаев: Качество образования в Нахчыване выше, чем в других регионах Азербайджана

"В настоящее время качество образования в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской Автономной Республики, в сравнении с другими регионами Азербайджана, находится выше среднего уровня".

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев, находящийся с визитом в Нахчыване.

Министр отметил, что существует совместный план действий с Министерством науки и образования Нахчыванской Автономной Республики.

"Решения, принимаемые в отношении назначения директора и заместителей директора в общеобразовательные учреждения, экзамена по приему на работу учителей, сертификации, а также алгоритмы распределения часов учителей, порядок распределения, приема на работу в другие учебные заведения, перемещение учащихся и связанные с этим процедуры по сбору информации должны осуществляться централизованно. У нас уже есть дорожная карта по этим вопросам. Возможно, в следующем году экзамен по подбору учителей будет синхронизирован. Но, естественно, здесь следует учитывать особенности Автономной Республики. То есть вопрос обеспечения работой людей, зарегистрированных, проживающих в Нахчыване или желающих вернуться в Нахчыван, является приоритетным. Мы также надеемся, что другие проблемы будут устранены в кратчайшие сроки", - сказал Э.Амруллаев.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Naxçıvanda təhsilin keyfiyyəti Azərbaycanın digər bölgələri ilə müqayisədə yuxarıdır”

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