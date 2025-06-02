Эмин Амруллаев: Хорошие кадры требуют хороших инвестиций в образование

Эмин Амруллаев: Хорошие кадры требуют хороших инвестиций в образование

Министр науки и образования Эмин Амруллаев призвал увеличить инвестиции в образование для подготовки кадров, которые будут соответствовать реалиям современного мира.

Как сообщает корреспондент Report, об этом министр заявил в ходе своего выступления на панельной сессии Форума образования и партнерства в Ханкенди.

По его словам, студентам следует сосредоточиться в первую очередь на образовании и не беспокоиться заранее о трудоустройстве.

Министр подчеркнул, что в настоящее время в Азербайджане 60 тысяч человек имеют возможность получить высшее образование. Этот показатель увеличился до 3 раз по сравнению с предыдущими годами.

"Когда мы увеличиваем план приема в вузы, граждане сразу задаются вопросом, смогут ли все эти студенты в будущем найти работу. Встречный вопрос: а смогут ли они найти работу без образования вовсе? Поэтому нужно сосредоточиться на образовании, ведь это и есть главная цель поступления в вуз", - сказал Амруллаев.

Он также подчеркнул важность инвестиций в образование на фоне новых реалий в мире. "Хорошие кадры требуют хороших инвестиций в образование. Мир стремительно меняется. Образование должно быть доступно для всех, это не должно быть привилегией. Например, в Азербайджане на подготовку одного врача государство ежегодно выделяет около $40-50 тысяч. В европейских странах эта цифра достигает $120 тысяч", - сказал он.