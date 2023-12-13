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Эмин Амруллаев: Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений отразится на экономике

Эмин Амруллаев: Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений отразится на экономике Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений окажет свое влияние на экономику через определенное время.
Наука и образование
13 декабря 2023 г. 11:33
Эмин Амруллаев: Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений отразится на экономике

Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений окажет свое влияние на экономику через определенное время.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".

Министр отметил, что на сегодняшний день одной из основных проблем является введение системы образования на основе единых учебных программ: "Если вы посмотрите на три поколения, то увидите, что суть учебных программ не изменилась. Потому что система оплаты труда и занятости связаны с этими учебными программами".

Амруллаев напомнил о начатом трехлетнем пилотном проекте поэтапного перевода оплаты обучения 12 тыс. студентов на систему подушевного финансирования, выразив надежду на то, что эта система будет эффективной.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: "Peşə hazırlığına yönələnlərin iki dəfə artması iqtisadiyyata təsirlərini göstərəcək"

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