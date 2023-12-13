Эмин Амруллаев: Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений отразится на экономике

Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений окажет свое влияние на экономику через определенное время.

Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений окажет свое влияние на экономику через определенное время.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".

Министр отметил, что на сегодняшний день одной из основных проблем является введение системы образования на основе единых учебных программ: "Если вы посмотрите на три поколения, то увидите, что суть учебных программ не изменилась. Потому что система оплаты труда и занятости связаны с этими учебными программами".

Амруллаев напомнил о начатом трехлетнем пилотном проекте поэтапного перевода оплаты обучения 12 тыс. студентов на систему подушевного финансирования, выразив надежду на то, что эта система будет эффективной.