Эмин Амруллаев: Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений отразится на экономике

Двукратное увеличение числа профессиональных учебных заведений окажет свое влияние на экономику через определенное время.
Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев сказал на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".
Министр отметил, что на сегодняшний день одной из основных проблем является введение системы образования на основе единых учебных программ: "Если вы посмотрите на три поколения, то увидите, что суть учебных программ не изменилась. Потому что система оплаты труда и занятости связаны с этими учебными программами".
Амруллаев напомнил о начатом трехлетнем пилотном проекте поэтапного перевода оплаты обучения 12 тыс. студентов на систему подушевного финансирования, выразив надежду на то, что эта система будет эффективной.