Эмин Амруллаев: Дискуссии на основе личных суждений не приносят пользы образованию

Сфера образования всегда является предметом общественных обсуждений. В этих дискуссиях очень важно найти ответ на вопрос о результатах в сфере образования. При этом самое важное - различать факты от личных суждений.

Сфера образования всегда является предметом общественных обсуждений. В этих дискуссиях очень важно найти ответ на вопрос про результаты в сфере образования. При этом самое важное - различать факты от личных суждений.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев сказал на семинаре на тему "Применение среднесрочной структуры расходов и переход на результато-ориентированное финансирование в секторе образования".

По словам министра, переход к бюджетированию, ориентированному на результат, позволяет провести надлежащие обсуждения и диалог с общественностью, органами финансового контроля и другими профильными учреждениями для ответа на вопрос о том, каким является результат в образовании: "Все обсуждения должны строиться на измеримых результатах. Полагаю, что дискуссии, ведущиеся на основе личных суждений, не приносят пользы образованию".