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Эмин Амруллаев: 917 человек получили образование в рамках программ обучения за рубежом

Эмин Амруллаев: 917 человек получили образование в рамках программ обучения за рубежом В рамках программ обучения за рубежом получили образование 917 человек.
Наука и образование
17 июня 2023 г. 22:08
Эмин Амруллаев: 917 человек получили образование в рамках программ обучения за рубежом

В рамках программ обучения за рубежом получили образование 917 человек.

Как передает Report, об этом заявил министр науки и образования Азербайджанской Республики Эмин Амруллаев на I Симпозиуме азербайджанских медиков мира.

По его словам, в последние годы в медицинском образовании в Азербайджане наблюдается развитие, для обеспечения которого важны несколько факторов.

"Одним из важнейших факторов является доступность медицинского образования. Когда образованные и квалифицированные выпускники школ выбирают специальность врача, финансы не должны становиться для них преградой, поэтому в последнее время с каждым годом увеличивается количество мест государственного заказа", - подчеркнул министр.

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “Xaricdə təhsil proqramları çərçivəsində 917 nəfər tibb təhsili alıb”

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