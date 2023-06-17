Эмин Амруллаев: 917 человек получили образование в рамках программ обучения за рубежом

В рамках программ обучения за рубежом получили образование 917 человек.
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По его словам, в последние годы в медицинском образовании в Азербайджане наблюдается развитие, для обеспечения которого важны несколько факторов.
"Одним из важнейших факторов является доступность медицинского образования. Когда образованные и квалифицированные выпускники школ выбирают специальность врача, финансы не должны становиться для них преградой, поэтому в последнее время с каждым годом увеличивается количество мест государственного заказа", - подчеркнул министр.