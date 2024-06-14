Эмин Амруллаев: 88 процентов учителей успешно прошли аттестацию

В 2022/2023, 2023/2024 годах общую аттестацию прошли 40 600 учителей или 88 процентов принимавших в ней участие.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Министр подчеркнул, что число учителей с высокими показателями вдвое больше, чем тех, кто показал неудовлетворительные результаты.

Он также прокомментировал распространяемую информацию о том, что никто из учителей не смог ответить на некоторые вопросы, назвав ее безосновательной.

"Учителя, показавшие высокий результат на аттестации, получили надбавку в размере 10-35 процентов от заработной платы. Педагоги, о которых шла речь в соцсетях, составляют лишь малую часть. По итогам аттестации результаты порядка 90 процентов учителей удовлетворительны", - сказал министр.