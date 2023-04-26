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Эмин Амруллаев: 1970-80-ые можно назвать золотыми годами в сфере образования

Эмин Амруллаев: 1970-80-ые можно назвать золотыми годами в сфере образования 70-80-е годы можно назвать золотым периодом в сфере образования.
Наука и образование
26 апреля 2023 г. 12:22
Эмин Амруллаев: 1970-80-ые можно назвать золотыми годами в сфере образования

1970-80-е годы можно назвать золотым периодом в сфере образования.

Как сообщает Report, об этом министр науки и образования Эмин Амруллаев заявил во время выступления на международной научной конференции "Архитектор независимого Азербайджана", посвященной 100-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, в тот период было построено большое количество школ: "Эта тенденция продолжилась и дальше. Важным также является увеличение числа людей с высшим образованием. Если в тот период в вузах получали образование 100 тыс. человек, сейчас их 220 тыс. Отмечу, что в 1920 году только 10% населения было образованным. В прошлом столетии лишь несколько тысяч человек имели высшее образование. Достигнутая нами за столетний период динамика в сфере науки и образования пришлась именно на 70-80-е годы прошлого века. Общенациональному лидеру принадлежат большие заслуги в увеличении числа людей с высшим образованием", - сказал министр.

По его словам, именно в тот период был заложен фундамент необратимой положительной динамики в сфере науки и образования Азербайджана: "К заслугам общенационального лидера относится увеличение числа общеобразовательных учебных заведений с преподаванием на азербайджанском языке. Начиная с 1970 года, именно во времена руководства Гейдара Алиева около 15 тыс. молодых людей получили поддержку для обучения за границей".

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Версия на азербайджанском языке Emin Əmrullayev: “1970-80-ci illəri təhsil sahəsinin qızıl dövrü adlandırmaq olar”

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