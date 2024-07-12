Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов

Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов

В этом году в Гяндже может начаться строительство общежитий Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского технического университета.

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В этом году в Гяндже может начаться строительство общежитий Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского технического университета. Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на отчетном мероприятии. Он отметил о необходимости строительства студенческих общежитий и важности привлечения к этому процессу частного сектора. Э.Насибов добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими вузами, имеющими проблемы с общежитиями. Подпишитесь на наш Telegram канал