Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов

В этом году в Гяндже может начаться строительство общежитий Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского технического университета.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на отчетном мероприятии.
Он отметил о необходимости строительства студенческих общежитий и важности привлечения к этому процессу частного сектора.
Э.Насибов добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими вузами, имеющими проблемы с общежитиями.