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Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов

Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов В этом году в Гяндже может начаться строительство общежитий Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского технического университета.
Наука и образование
12 июля 2024 г. 12:11
Эльнур Насибов: В этом году может начаться строительство общежитий для двух вузов

В этом году в Гяндже может начаться строительство общежитий Азербайджанского технологического университета и Азербайджанского технического университета.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов на отчетном мероприятии.

Он отметил о необходимости строительства студенческих общежитий и важности привлечения к этому процессу частного сектора.

Э.Насибов добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с несколькими вузами, имеющими проблемы с общежитиями.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Nəsibov: Bu il iki universitet üçün yataqxana tikintisinə başlanıla bilər

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