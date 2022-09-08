О нас

Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением

Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением "В ряде дошкольных учебных заведений, подведомственных Министерству науки и образования, имеются проблемы с отоплением".
Наука и образование
8 сентября 2022 г. 12:44
Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением

"В ряде дошкольных учебных заведений, подведомственных Министерству науки и образования, имеются проблемы с отоплением".

Как сообщает Report, об этом завотделом организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев сказал на тренинге-семинаре на тему "Медиа и образовательный диалог".

По его словам, все недостатки были выявлены в ходе мониторингов: "О связанных с отоплением проблемах мы сообщим Управлению капитального строительства и снабжения министерства, после чего подрядчики этого управления начнут работы по устранению проблем".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bağçalarda istilik sistemi ilə bağlı çatışmazlıqlar aşkarlanıb

Самое читаемое

Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
Индия хочет экстрадировать из Азербайджана организатора убийства местного певца
2 сентября 2022 г. 01:32
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
Прекратило действие Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов
3 сентября 2022 г. 16:16
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
Икарди не вошел в заявку ПСЖ на матчи Лиги чемпионов
4 сентября 2022 г. 18:03
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2022)
5 сентября 2022 г. 09:22
Более 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
ФотоБолее 40 турецких компаний представят в Баку свои национальные инновационные системы
6 сентября 2022 г. 08:37
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 605,5 млн
6 сентября 2022 г. 11:03
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
Женщина, вернувшаяся в Агалы: Я останусь здесь навсегда
7 сентября 2022 г. 18:49
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
В марте в Агентство по регулированию энергетических вопросов поступило 568 обращений
8 сентября 2022 г. 11:23
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
В Федерации велоспорта Азербайджана начал работу отдел по работе с ветеранами
1 сентября 2022 г. 13:56
Товарооборот в столице вырос на 6%
Товарооборот в столице вырос на 6%
3 сентября 2022 г. 11:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi