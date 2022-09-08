Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением

"В ряде дошкольных учебных заведений, подведомственных Министерству науки и образования, имеются проблемы с отоплением".

"В ряде дошкольных учебных заведений, подведомственных Министерству науки и образования, имеются проблемы с отоплением".

Как сообщает Report, об этом завотделом организации и управления общим и дошкольным образованием Министерства науки и образования Азербайджана Эльнур Алиев сказал на тренинге-семинаре на тему "Медиа и образовательный диалог".

По его словам, все недостатки были выявлены в ходе мониторингов: "О связанных с отоплением проблемах мы сообщим Управлению капитального строительства и снабжения министерства, после чего подрядчики этого управления начнут работы по устранению проблем".